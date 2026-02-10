Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea interpelează Guvernul Bolojan privind încadrarea necorespunzătoare a profesorilor de la Școala Populară de Artă „Ion Irimescu” Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul AUR de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, a adresat o interpelare oficială prim-ministrului Ilie Bolojan privind situația cadrelor didactice din Școala Populară de Artă „Ion Irimescu” Suceava. Demersul parlamentar vizează corectarea unor practici administrative care generează inechități profesionale majore pentru profesorii care predau discipline artistice în județ.

Potrivit interpelării, în județul Suceava, cadrele didactice care desfășoară zilnic activități de predare în domeniul artistic sunt încadrate pe funcția de „expert”, deși munca lor este exclusiv didactică. Această practică creează diferențe semnificative față de situația din alte județe, unde aceeași activitate este recunoscută ca fiind didactică. Consecințele sunt multiple: statut profesional inferior, acces limitat la cariera didactică, nivel de salarizare redus, vechime nerecunoscută integral și, în final, drepturi de pensie diminuate.

Deputatul subliniază că „aceeași muncă, desfășurată cu aceeași responsabilitate și pregătire profesională, este tratată diferit doar în funcție de județ”, ceea ce generează o inechitate reală și profundă. Interpelarea are ca obiectiv nu doar clarificarea cadrului legal, ci și producerea unor schimbări concrete: recunoașterea explicită a activităților de predare din Școlile Populare de Artă ca activități didactice, corectarea încadrărilor necorespunzătoare și restabilirea unui tratament echitabil pentru cadrele didactice din Suceava, astfel încât acestea să beneficieze de aceleași drepturi și perspective profesionale ca profesorii din alte județe.

„Este esențial ca profesorii care formează elevi în domeniul artistic să aibă un parcurs profesional clar, predictibil și corect. Nu putem vorbi despre educație de calitate atât timp cât cadrele didactice sunt puse în situația de a lucra fără recunoașterea deplină a statutului lor”, a declarat deputatul Petru-Gabriel Negrea.

Parlamentarul AUR a precizat că a solicitat un răspuns oficial din partea Guvernului și că va urmări ca poziția Ministerului Educației să se traducă în măsuri concrete și aplicabile. Scopul final este eliminarea inechităților, uniformizarea practicilor administrative la nivel național și protejarea pe termen lung a drepturilor profesorilor din Școlile Populare de Artă din județul Suceava.