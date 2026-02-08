Alexandru Băișanu ales vicepreședinte al PUSL care a lansat Alianța Binelui Comun



Sute de delegați din întreaga țară s-au întrunit astăzi la Congresul Național al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), unde au votat noile structuri de conducere ale formațiunii și au adoptat în unanimitate constituirea Alianței Binelui Comun, o mișcare națională menită să lupte împotriva abuzurilor de putere și să promoveze valorile autentice, cu demnitate, onoare și curaj.

După dezbateri și voturi, delegații au ales următoarea conducere:

Codruț Sereș – Secretar General

Lorena Iordache – Președinte Forum Umanist

Maria Grapini – Președinte Birou Permanent Național

Grațiela Gavrilescu – Președinte Birou Executiv

Daniel Ionașcu – Vicepreședinte Birou Executiv

Alexandru Băișanu – Vicepreședinte Birou Executiv

Liviu Negoiță – Vicepreședinte Birou Executiv

Daniel Popa – Vicepreședinte Birou Permanent Național

Vlad Popescu Piedone – Vicepreședinte Birou Permanent Național

Iulian Cârlogea – Vicepreședinte Birou Permanent Național

Lavinia Șandru – Președinte Birou Central Strategie și Comunicare

Bogdan Ciucă – Președinte Forum Departamente Profesionale

Traian Covaciu – Președinte Federația Organizațiilor din Diaspora

Această nouă formulă de conducere subliniază caracterul colegial al PUSL, partid care reunește europarlamentari, deputați, senatori și foști miniștri, iar deciziile se iau prin consens, conform surselor oficiale ale formațiunii.

Un moment-cheie al congresului a fost adoptarea în unanimitate a rezoluției privind constituirea Alianței Binelui Comun. Aceasta reprezintă o platformă națională deschisă, care își propune să coaguleze forțele sănătoase ale societății românești – cetățeni activi, profesioniști, organizații civice, sindicate, patronate și personalități din diverse domenii – în jurul unor principii ferme: stoparea abuzurilor de putere, susținerea clasei de mijloc, apărarea identității naționale și promovarea intereselor României într-un cadru european și euroatlantic asumat, fără populism sau demagogie.

Alianța Binelui Comun este descrisă de liderii PUSL ca o mișcare amplă, menită să apere interesul public și să ofere o alternativă reală în fața derapajelor actuale din viața politică și administrativă.

Congresul de la Ploiești marchează astfel un nou capitol pentru PUSL, care își consolidează structura internă și lansează un proiect de anvergură națională.