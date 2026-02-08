Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la PTF Siret: România ajută Ucraina energetic, dar prioritatea rămâne securitatea Sistemului Energetic Național



Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a efectuat sâmbătă, 7 februarie 2026, o vizită de lucru la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, ministrul Energiei al Ucrainei. La discuții a participat și deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu.

În contextul situației energetice complicate de la graniță, ministrul Bogdan Ivan a subliniat că, indiferent de conflicte sau circumstanțe, accesul oamenilor la energie rămâne o prioritate absolută.

„Pe teren, la granița cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente. Simplu. Fără excepții”, a transmis ministrul pe pagina sa oficială.

Poziția oficială a României în relația cu sistemul energetic ucrainean rămâne fermă și clară, după cum a precizat Bogdan Ivan:

Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta stabilitatea Sistemului Energetic Național Consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare

Discuțiile au vizat continuitatea cooperării tehnice și coordonarea operațională, având în vedere eforturile Ucrainei de a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și de a păstra conexiunea la rețeaua europeană.

La întâlnire a fost prezent și Ștefăniță Munteanu, reprezentant al Transelectrica, pentru a aborda punctual aspectele tehnice legate de fluxurile transfrontaliere, echilibrarea rețelei și prevenirea oricăror perturbări care ar putea afecta consumatorii din România.

„România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”, a conchis ministrul Bogdan Ivan.