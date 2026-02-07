Cetatea 1932 Suceava a terminat la egalitate, 1-1, ultimul amical de iarnă cu FC Bacău 2



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava a încheiat seria de jocuri de verificare din această iarnă cu un nou rezultat de egalitate, scor 1-1, în meciul amical disputat în deplasare, împotriva formației FC Bacău 2.

Partida s-a încheiat cu goluri în ambele reprize: gazdele au deschis scorul în minutul 44 prin Baban, iar pentru Cetatea a egalat Marian Ilie în minutul 75.

Echipa pregătită de Petre Grigoraș a început meciul în următoarea formulă: Ciobanu – Codreanu, Sumanariu, Perju, Grosu – Chelari, Frunză – Ferhaoui, Cerlincă, Gorovei, Răducanu.

Pe parcursul celor 90 de minute au mai intrat în teren: Zaharia, Dănăilă, Anton, Buceac, Pătrașcu, Marian Ilie, Curbăt, Nițu, Feșteu și Petraru.

Antrenorul Petre Grigoraș a avut astfel ocazia să ruleze un număr mare de jucători și să evalueze starea de pregătire fizică și tactică a lotului, într-un test specific perioadei de pregătire de iarnă.

Acesta a fost al patrulea meci amical disputat de Cetatea 1932 Suceava în această iarnă, seria încheindu-se cu două victorii, un egal și o înfrângere.

Sezonul 2025/2026 din Liga a III-a se reia sâmbătă, 28 februarie 2026, atunci când echipa suceveană va evolua în deplasare la CS Gheorgheni, în cadrul rundei a 18-a a campionatului.