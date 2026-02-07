Primăria Suceava: Etapa a II-a de licitație pentru locuri de parcare de domiciliu în Burdujeni, începând cu 23 februarie 2026

Intră acum și în grupul de
Primăria Municipiului Suceava anunță organizarea etapei a II-a pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu aferente mai multor străzi din cartierul Burdujeni. Procedura va avea loc începând cu data de 23 februarie 2026, ora 17:00.
La această etapă pot participa următoarele categorii de persoane care îndeplinesc condițiile de licitație:
- persoanele care dețin reședința (viză de flotant valabilă) pe străzile vizate;
- proprietarii de locuințe din zonă care s-au înscris la prima etapă, dar nu au obținut un loc de parcare;
- cei care au în proprietate sau în folosință un al doilea autovehicul.
Străzile incluse în această etapă sunt: Păcii, Mircea Damaschin, Călimani, Avântului, Brândușei, Rândunicii și Muncii.
Informații suplimentare, regulamentul de participare, condițiile de licitație și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul dedicat parcari.primariasv.ro.
Pentru clarificări și înscrieri, persoanele interesate pot contacta Primăria Suceava prin:
- e-mail: [email protected]
- telefon: 0725.055.135
Primăria Suceava reamintește că atribuirea locurilor de parcare se face prin licitație publică.
