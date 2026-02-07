Primăria Suceava: Etapa a II-a de licitație pentru locuri de parcare de domiciliu în Burdujeni, începând cu 23 februarie 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava anunță organizarea etapei a II-a pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu aferente mai multor străzi din cartierul Burdujeni. Procedura va avea loc începând cu data de 23 februarie 2026, ora 17:00.

La această etapă pot participa următoarele categorii de persoane care îndeplinesc condițiile de licitație:

persoanele care dețin reședința (viză de flotant valabilă) pe străzile vizate;

proprietarii de locuințe din zonă care s-au înscris la prima etapă, dar nu au obținut un loc de parcare;

cei care au în proprietate sau în folosință un al doilea autovehicul.

Străzile incluse în această etapă sunt: Păcii, Mircea Damaschin, Călimani, Avântului, Brândușei, Rândunicii și Muncii.

Informații suplimentare, regulamentul de participare, condițiile de licitație și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul dedicat parcari.primariasv.ro.

Pentru clarificări și înscrieri, persoanele interesate pot contacta Primăria Suceava prin:

Primăria Suceava reamintește că atribuirea locurilor de parcare se face prin licitație publică.