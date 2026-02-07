STS: Numărul unic de urgență 112, de 22 de ani în România-În 2025, cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansare – doar 36,16%



Se împlinesc 22 de ani de la operaționalizarea numărului unic de urgență 112 în România, un serviciu administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) care asigură legătura directă între cetățeni și structurile de intervenție: Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie și Salvamont.

Anul 2025 marchează un reper important: cel mai redus procent de apeluri nejustificate de la lansarea sistemului în țara noastră – doar 36,16% din totalul apelurilor. Din cele 8.809.009 de apeluri preluate de operatorii STS în 2025, 63,84% au necesitat intervenția reală a agențiilor specializate, în timp ce 3.184.998 au fost apeluri non-urgente. Comparativ cu anul 2015, numărul apelurilor nejustificate s-a redus de trei ori, un rezultat al campaniilor de conștientizare, al îmbunătățirilor tehnice continue și, mai ales, al comportamentului responsabil al cetățenilor.

Evoluția ultimilor 10 ani arată o scădere constantă a apelurilor neesențiale:

2015: 61,91% apeluri non-urgente

2020: 43,29%

2024: 39,55%

2025: 36,16%

Și apelurile abuzive (repetate sau cu rea-intenție) au scăzut cu 10,47% față de 2024, însă numărul lor rămâne semnificativ: 2.262.177 în 2025. STS sesizează Poliția Română în toate aceste cazuri, pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile.

Cele mai bune rezultate în utilizarea responsabilă a 112 în 2025 au fost înregistrate în județele Cluj (27,41% apeluri non-urgente), București-Ilfov (28,38%) și Bihor (28,53%). În schimb, județele Argeș (50,19%), Gorj (49,47%) și Vrancea (47,94%) au avut cele mai ridicate procente de apeluri nejustificate.

STS subliniază că în situații de impact major – incendii de amploare, explozii, accidente grave sau fenomene meteorologice extreme – apelarea abuzivă poate bloca liniile și întârzia intervenția în cazurile reale. Menținerea unui comportament responsabil este esențială pentru continuitatea serviciului și prioritizarea cazurilor grave.

În 2025, România a continuat să implementeze soluții tehnologice avansate, aliniate celor mai bune practici europene. În prezent, există 5 metode complementare de localizare a apelurilor de urgență, iar soluția bazată pe Informația de Localizare Determinată (ILD) rămâne unică la nivel european.

Pe 11 februarie este sărbătorită Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, marcată în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

STS mulțumește cetățenilor care aleg să utilizeze responsabil numărul 112 și reamintește că un apel corect poate salva vieți.