Fraude prin impersonarea instituțiilor publice: Poliția Română atrage atenția asupra unui nou mod de operare și transmite recomandări urgente

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române avertizează asupra creșterii numărului de sesizări privind fraudele comise prin impersonarea unor instituții publice (ANAF, Ministerul Finanțelor, ANPC etc.), cu scopul obținerii de bani, date financiare și date cu caracter personal, în special de la administratori de societăți comerciale și persoane fizice.

În ultima perioadă, autorii folosesc atât apeluri telefonice, cât și email-uri cu aspect oficial (adrese false care imită cele ale instituțiilor de stat) pentru a convinge victimele că au un „sold disponibil”, o „rambursare de taxe”, o „încasare de TVA” sau că au plătit în plus și urmează să primească bani înapoi.

După stabilirea contactului și câștigarea încrederii victimei, conversația este mutată pe aplicații de socializare (WhatsApp, Telegram etc.). Acolo, autorii transmit link-uri frauduloase care redirecționează către pagini false, unde victima este îndemnată să introducă CNP-ul, numărul de telefon, datele cardului bancar și să autorizeze tranzacții sub pretextul „verificării contului” sau „confirmării rambursării”.

Odată introduse datele, infractorii obțin acces la conturile bancare și transferă rapid sumele disponibile către conturi controlate de ei.

Poliția Română a publicat un comunicat oficial și un material video explicativ (disponibil aici: https://youtu.be/_d5HiKYWXqc) prin care oferă recomandări clare pentru prevenirea acestor fraude:

Nu comunicați niciodată date personale sau financiare prin intermediul apelului telefonic! Nicio instituție publică nu solicită date financiare ori bancare prin telefon. Nu introduceți date personale, CNP, număr de telefon, date de card sau alte informații sensibile pe site-uri necunoscute! Nu dați click pe linkuri suspecte, mai ales dacă mesajul este alarmant, conține reclame sau ferestre pop-up! Închideți imediat apelul, pagina sau mesajul fără a interacționa cu conținutul! Verificați orice informație doar pe canalele oficiale: Spațiul Privat Virtual (SPV), site-ul instituției sau numerele oficiale de contact! Actualizați sistemul de operare și aplicațiile pentru a reduce riscul exploatării vulnerabilităților de securitate! Utilizați un program antivirus actualizat care blochează pagini malițioase și tentative de phishing! Dacă ați interacționat cu un mesaj suspect, schimbați imediat parolele conturilor bancare, de e-mail și rețele sociale! Contactați banca imediat dacă ați introdus datele cardului, pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor! Sesizați imediat Poliția Română sau alte autorități competente!

Polițiștii reamintesc că astfel de fapte sunt pedepsite cu închisoare și îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu răspundă la solicitări nesolicitate care cer date sensibile sau transferuri financiare.