Reținut 24 de ore după urmărirea din Câmpulung Moldovenesc: Tânărul din Mănăstirea Humorului, cercetat pentru furt de autoturism și refuzul prelevării de mostre biologice

Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au dispus, vineri seara, reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 31 de ani din comuna Mănăstirea Humorului, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „furt în scop de folosință” și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava precizează că, în urma activităților de cercetare penală și a probatoriului administrat, față de bărbatul care vineri după-amiază a furat un autoturism VW Golf lăsat pornit cu cheile în contact și a provocat o urmărire pe DN 17 cu multiple avarii, au fost reținute următoarele infracțiuni:

furt în scop de folosință, faptă prevăzută și pedepsită de art. 230 alin. 1 raportat la art. 228 alin. 1 Cod penal;

refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută și pedepsită de art. 337 Cod penal;

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

IPJ Suceava reiterează faptul că nu tolerează astfel de comportamente care pot pune în pericol grav siguranța celorlalți participanți la trafic. „Măsurile dispuse în astfel de situații sunt din cele mai ferme, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și descurajarea comportamentelor de tip antisocial și ilicit”, se arată în comunicatul oficial.

Reamintim că incidentul a avut loc vineri, 6 februarie 2026, după-amiază: bărbatul a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al polițiștilor, a mărit viteza, a provocat derapaje și coliziuni în traficul aglomerat din centrul municipiului Câmpulung Moldovenesc. Autospeciala de poliție care îl urmărea a lovit o clădire și un autobuz, iar mașina fugarului a intrat în coliziune cu alte trei autoturisme. Tânărul a încercat să fugă pe jos, fiind prins imediat.

Nu au rezultat victime omenești, ci doar pagube materiale la mai multe autovehicule, inclusiv la autospeciala de poliție.