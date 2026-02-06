Arest preventiv pentru 30 de zile în cazul unei tâlhării violente într-un magazin din Suceava



Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată, după ce, în noapte, ar fi intrat într-un magazin din municipiul Suceava, ar fi amenințat și agresat fizic o angajată pentru a o obliga să deschidă casa de marcat, a sustras aproximativ 500 de lei și ar fi creat o stare de temere unei alte persoane care a intervenit.

Prin ordonanța din 6 februarie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit probatoriului administrat, la data de 3 februarie 2026, în jurul orei 00:35, o persoană necunoscută inițial (ulterior identificată și reținută), având fața acoperită cu articole vestimentare, a pătruns în incinta unei societăți comerciale din municipiul Suceava. Înarmat cu un obiect contondent, inculpatul ar fi bruscat și constrâns fizic o angajată a magazinului, amenințând-o cu moartea și obligând-o să deschidă caseta casei de marcat, din care a sustras aproximativ 500 de lei.

Totodată, față de o altă persoană vătămată – care a intervenit în sprijinul colegei sale – inculpatul ar fi manifestat un comportament de natură să inducă o stare reală și justificată de temere, urmărind-o în incinta magazinului.

La data de 6 februarie 2026, față de inculpat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. În aceeași zi, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă, propunere admisă de instanță. Pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare preventivă pentru o durată de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a circumstanțelor comiterii faptelor.