Trafic de droguri la Suceava: Tribunalul a dispus arest preventiv pentru doi inculpați și control judiciar pentru alți trei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tribunalul Suceava a admis în parte, propunerea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava și a dispus, vineri, 6 februarie 2026, arestarea preventivă a doi inculpați și control judiciar pentru alți trei, în dosarul privind trafic de droguri de mare risc și de risc.

Foto ilustrativ

Prin încheiere pronunțată în ședința camerei de consiliu, instanța a decis:

Arest preventiv pe 30 de zile (de la 6 februarie 2026 până la 7 martie 2026 inclusiv) pentru:

BOLOCA Ioan-Adrian , cercetat pentru trafic național de droguri de risc și de mare risc (5 acte materiale), fără drept, prev. de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a) și art. 35 alin. 1 Cod penal.

, cercetat pentru trafic național de droguri de risc și de mare risc (5 acte materiale), fără drept, prev. de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a) și art. 35 alin. 1 Cod penal. HARBUZ Remus George, cercetat pentru trafic național de droguri de mare risc (2 acte materiale), fără drept, prev. de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a) și art. 35 alin. 1 Cod penal.

În cazul acestor doi inculpați, judecătorul a dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă. Cererea apărătorilor privind luarea unei măsuri preventive mai ușoare a fost respinsă ca nefondată.

Control judiciar pe 60 de zile (de la 6 februarie 2026 până la 6 aprilie 2026 inclusiv) pentru:

CIOCHINĂ Nelu Nicușor

CONSTANTIN Cătălin

BÎCLEA Cornel Andrei

Toți trei sunt cercetați pentru trafic național de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art. 2 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a) și, după caz, art. 41 alin. 1 Cod penal.

În cazul acestor inculpați, instanța a dispus punerea de îndată în libertate (dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză) și a stabilit obligații stricte pe durata controlului judiciar:

prezentarea la organul de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară sau instanță ori de câte ori sunt chemați;

informarea imediată privind orice schimbare de locuință;

prezentarea periodică la organul de supraveghere (I.P.J. Vrancea – Secția 6 Poliție Rurală Nănești pentru Ciochină și Bîclea, respectiv Secția 10 Poliție Rurală Panciu pentru Constantin);

interdicția de a părăsi limita teritorială a județului Vrancea fără încuviințare prealabilă;

interdicția de a se apropia sau comunica (direct sau indirect) cu ceilalți inculpați din dosar.

Judecătorul a atras atenția inculpaților că nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare (pentru inculpați) sau de la comunicare (pentru procuror).

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane cu vârste între 24 și 35 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. În cursul zilei de 5 februarie 2026, cele cinci persoane au fost prinse în flagrant delict în municipiul Suceava, în timp ce ar fi tranzacționat aproximativ 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc, pentru suma de 25.900 de euro și 10.000 de lei.

Din probele administrate în cadrul anchetei a reieșit că, pe parcursul lunii ianuarie 2026, una dintre persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit și vândut cantități de canabis și cocaină.