USV Suceava: Acreditare definitivă și majorare cu 30% a locurilor la programul de Asistență Medicală Generală



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a obținut acreditarea definitivă pentru programul de studiu Asistență Medicală Generală, în urma evaluării realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Totodată, cifra de școlarizare a fost majorată cu 30%, de la 60 la 80 de locuri, anunță USV.

Evaluarea externă a vizat infrastructura, resursele umane, calitatea activității didactice și de cercetare, precum și serviciile oferite studenților. Comisia ARACIS a apreciat în mod deosebit profesionalismul cadrelor didactice și dotările moderne ale facultății, printre care se remarcă laboratoarele de nursing virtual, anatomie virtuală și biologie moleculară.

Majorarea numărului de locuri disponibile reflectă atât capacitatea instituției de a asigura un proces educațional de calitate pentru un număr mai mare de studenți, cât și interesul crescut al candidaților pentru domeniul asistenței medicale. Programul de Asistență Medicală Generală oferă o pregătire teoretică solidă, completată de stagii practice în unități medicale partenere, contribuind astfel la formarea unor competențe profesionale reale și adaptate nevoilor actuale ale sistemului de sănătate.

Facultatea de Medicină și Științe Biologice dispune în prezent de o infrastructură comparabilă cu cea a centrelor universitare europene, un corp profesoral cu experiență vastă, realizări științifice notabile și metode de predare inovative. În derulare se află contracte de cercetare în valoare de peste 4 milioane de euro, derulate în colaborare cu cercetători din străinătate.

Acreditarea definitivă a programului de Asistență Medicală Generală completează oferta educațională diversificată a facultății, care include programele de studii: Medicină (6 ani), Nutriție și Dietetică, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, Tehnică Dentară, Biologie și Biochimie.