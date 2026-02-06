Fundașul Șoimii Gura Humorului, Mugurel Florescu: „Vreau să joc la capacitate maximă și să îmi ajut echipa”



Fundașul echipei de fotbal Șoimii Gura Humorului, Mugurel Florescu, a acordat un interviu în care a vorbit despre starea sa fizică excelentă, pregătirea de iarnă, parcursul echipei din prima parte a sezonului și ambițiile pentru retur, inclusiv dorința de promovare alături de un grup unit și valoros.

În dialogul acordat site-ului oficial al clubului, Florescu a început prin a-și exprima mulțumirea pentru condiția fizică actuală: „Mă simt foarte bine, sunt fericit că sunt sănătos și apt 100%. Perioada de pregătire este una grea, dar frumoasă, cu antrenamente mai intense, care ne vor ajuta în campionat.”

Despre apartenența la echipa suceveană, fundașul a subliniat bucuria de a face parte dintr-un colectiv solid: „Pentru mine este un motiv de bucurie să fiu la această echipă, deoarece este un grup foarte valoros și unit. Ne înțelegem foarte bine și, cu această ocazie, pot crește în valoare, pot învăța lucruri noi și mă pot dezvolta ca om în societate.”

Referitor la evoluția Șoimilor în prima jumătate a sezonului, Mugurel Florescu a fost optimist: „A fost un parcurs foarte bun. Am muncit la fiecare meci și asta s-a văzut la final. Exceptând pașii greșiți pe care i-am făcut, per total eu zic că am avut o evoluție satisfăcătoare, depășind așteptările.”

Întrebat despre obiectivele personale pentru acest sezon, fundașul a pus accent pe sănătate și contribuție maximă: „Ca obiective personale mi-am propus, în primul rând, să fiu sănătos, să mă ferească Dumnezeu de accidentări, să joc la capacitate maximă și să îmi ajut echipa în primul rând pe faza defensivă și, de ce nu, și pe faza ofensivă. Îmi doresc să reușim o promovare cu această echipă, deoarece suntem un grup frumos și merităm.”

La final, Florescu a transmis un mesaj cald suporterilor: „Aș dori să le mulțumesc că au fost alături de noi, că ne-au susținut la fiecare meci, atât acasă, cât și în deplasare. Și-au rupt din timpul lor liber pentru a fi pe stadion, ne-au încurajat, iar eu îmi doresc să fie la fel și în continuare, ca la final să ne bucurăm împreună pentru realizarea obiectivului. Forța Șoimii!”