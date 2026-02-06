Casă în construcție locuită incendiată intenționat în noapte. Flăcările au distrus aproape complet locuința



Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 6 februarie 2026, la o casă nelocuită aflată în stadiu de construcție din comuna Mihăileni. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, reușind să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți. Nu au fost înregistrate victime.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost semnalat la ora 03:32, prin apel la 112.

La fața locului au ajuns pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Siret, sprijiniți de un echipaj al Detașamentului de Pompieri Dorohoi.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat în interiorul casei nelocuite, cu pericol iminent de propagare la proprietățile învecinate. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 07:00.

Construcția, cu o amprentă la sol de aproximativ 80 de metri pătrați, a fost afectată aproape în totalitate.

Cauza probabilă a izbucnirii focului a fost folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să protejeze și să salveze o casă de locuit situată în imediata vecinătate.