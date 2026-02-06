Acțiune de amploare a Poliției Suceava în zona școlilor: 27 de elevi depistați că absentau de la ore. Controale și la 20 de agenți economici



Polițiștii suceveni au desfășurat în data de 3 februarie 2026, între orele 10:30 și 13:00, o acțiune complexă pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor, prevenirea absenteismului școlar și combaterea fenomenelor de risc în zona unităților de învățământ din municipiu.

La acțiune au participat efective din Biroul Siguranță Școlară, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul Criminalistic – Compartimentul Canin, Poliția Municipiului Suceava și Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava. Acțiunea s-a concentrat în zonele Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul Național „Petru Rareș” și Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

Au fost efectuate controale la 20 de agenți economici din zonă, ocazie cu care personalul acestora a fost instruit cu privire la interzicerea strictă a vânzării băuturilor alcoolice, energizantelor și produselor din tutun către minori.

În cadrul verificărilor au fost legitimate 44 de persoane, dintre care 27 de elevi au fost identificați în situație de absenteism de la orele de curs. Pentru fiecare elev depistat absent, au fost întocmite informări către conducerile unităților de învățământ de proveniență.

Totodată, au fost organizate 4 activități preventive (participări la ore de curs) la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, la care au luat parte 115 elevi și cadre didactice. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate aspecte legale privind:

prevenirea portului și folosirii fără drept a obiectelor periculoase;

prevenirea traficului și consumului de droguri;

interdicția vânzării și consumului de băuturi alcoolice, energizante și produse din tutun către minori;

răspunderea penală și contravențională aferentă acestor fapte.

Poliția Suceava anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, siguranța în mediul școlar rămânând o prioritate constantă.