Salvați Copiii România propune interdicție totală a rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani și acces condiționat până la 15 ani

Organizația Salvați Copiii România solicită Guvernului adoptarea urgentă a unor măsuri legislative ferme pentru protejarea copiilor în mediul online: interdicție totală a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani, acces permis doar cu acordul explicit al părinților pentru cei între 13 și 15 ani, sancțiuni reale pentru platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor și introducerea obligatorie în programa școlară a educației digitale și a siguranței online.

Potrivit poziției oficiale transmise vineri de Organizația Salvați Copiii, accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale reprezintă una dintre cele mai grave provocări actuale pentru drepturile copilului. În absența unui cadru legislativ adecvat și a unor mecanisme eficiente de aplicare, copiii români sunt expuși riscurilor majore privind sănătatea mintală, securitatea personală și dezvoltarea armonioasă.

Un studiu realizat de Salvați Copiii în decembrie 2025 arată că rețelele sociale sunt utilizate aproape universal de minori, inclusiv de cei cu vârste între 12 și 14 ani, peste o treime dintre aceștia având profiluri publice. Datele Organizației Mondiale a Sănătății (2024) indică faptul că peste 22% dintre copiii români de 11-15 ani prezintă simptome de sevraj psihologic la întreruperea accesului la dispozitivele mobile, semn al instalării dependenței. Meta-analizele din perioada 2022-2025 evidențiază legături consistente între utilizarea problematică a rețelelor sociale și simptome depresive, anxietate, tulburări de somn, dificultăți de concentrare și, în cazuri severe, comportamente de autovătămare sau ideație suicidară.

În 2025, linia de raportare a programului Ora de Net a Salvați Copiii a înregistrat peste 53.000 de sesizări privind materiale cu abuz sexual asupra copiilor. Conform datelor europene, 80-90% dintre aceste materiale (84% în România) sunt generate chiar de copii, adesea sub presiune sau manipulare, și ajung în rețele de exploatare. Copiii din medii vulnerabile – rural, abandon școlar, sărăcie – sunt expuși riscurilor în mod disproporționat.

Organizația atrage atenția și asupra riscurilor asociate jocurilor video online, unde comunicarea liberă (chat text/audio) poate facilita solicitări de imagini abuzive și mecanismele de recompensă virtuală amplifică dependența.

Salvați Copiii România propune un pachet de măsuri structurate pe șase direcții principale:

Interdicție totală a accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, cu implementarea unor sisteme reale de verificare a vârstei (biometrie, acte de identitate, portofele digitale de identitate), nu doar declarații pe proprie răspundere. Acces condiționat pentru copiii între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților, prin intermediul unei aplicații naționale de verificare a vârstei și instrumente de control parental funcționale (inclusiv limite de timp zilnic – maxim o oră/zi recomandată de specialiști). Sancțiuni reale și proporționale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare electronică a identității sau fără validarea parentală, inclusiv pentru expunerea la conținut inadecvat. Introducerea obligatorie în curriculum școlar a modulelor de educație digitală și siguranță online, adaptate vârstei, pe baza expertizei existente în programul Ora de Net. Crearea de alternative offline atractive – investiții în activități extracurriculare, cluburi educaționale, sport, centre de zi – pentru a contrabalansa dependența de ecrane (copiii petrec adesea peste 40-50 de ore/săptămână în fața dispozitivelor). Asumarea de către Guvern a rolului de supraveghetor al pieței online, cu colaborarea industriei tehnologice pentru implementarea principiului „Safety by Design”: verificare a vârstei, limite de timp, conturi private implicite, reducerea algoritmilor care promovează dependența sau conținut toxic.

Organizația subliniază că aceste măsuri respectă interesul superior al copilului, așa cum este prevăzut în Convenția ONU privind Drepturile Copilului, și se inspiră din experiențele altor state europene și internaționale (Australia, Danemarca, Franța, Spania, Austria), unde au fost adoptate sau sunt în dezbatere restricții similare de vârstă.

Salvați Copiii România solicită Guvernului să acorde prioritate acestui demers și să inițieze în regim de urgență un proces legislativ în colaborare cu specialiștii și organizațiile cu expertiză în domeniu.