Bilanț Salvamont Vatra Dornei: 32 de intervenții în cursul lunii ianuarie, majoritatea predate ambulanței

Echipa Salvamont Vatra Dornei a avut o activitate intensă în prima lună a anului 2026, intervenind în total în 32 de cazuri. Majoritatea situațiilor au necesitat predarea pacienților către serviciul de ambulanță, iar în câteva cazuri asistența a fost acordată la cabinet sau a fost necesară implicarea medicinii legale.

Potrivit bilanțului prezentat de Salvamont Vatra Dornei, intervențiile din luna ianuarie se împart astfel:

17 cazuri preluate și transportate de serviciul de ambulanță;

13 cazuri rezolvate la cabinetul Salvamont;

2 cazuri în care a fost necesară predarea către serviciul de medicină legală.

Echipa Salvamont Vatra Dornei a acționat prompt în toate situațiile, oferind primul ajutor și și-a coordonat acțiunile cu celelalte servicii medicale și de urgență.

Salvamont Vatra Dornei reamintește turiștilor și localnicilor să fie precauți pe pârtiile de schi, pe traseele turistice și în zonele montane, să folosească echipament adecvat, să informeze pe cineva despre itinerariul planificat și să apeleze la 112 în situații de urgență.