Percheziții domiciliare și controale la firme din Frumosu într-o anchetă pentru fals în înscrisuri oficiale și fals informatic în domeniul exploatării forestiere

Trei mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare, joi, 5 februarie 2026, în comuna Frumosu, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. Cercetările vizează infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals informatic, comise în contextul atribuirii unui contract de exploatare forestieră în anul 2022.

Acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, cu sprijinul a două lucrătoare din Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, al unui număr de 10 jandarmi din Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava și al 4 specialiști din Garda Forestieră Suceava. Au fost implicați în total 8 polițiști de la SICE și 2 de la Serviciul de Ordine Publică.

În baza probatoriului administrat până în prezent, există suspiciuni rezonabile că o contabilă a societății S.C. HULGAB S.R.L., ar fi completat și încărcat pe platforma electronică SEAP înscrisuri falsificate, pretins emise de autorități publice. Scopul ar fi fost crearea aparenței îndeplinirii condițiilor de eligibilitate necesare atribuirii contractului de servicii de exploatare forestieră pentru anul 2022, contract scos la licitație deschisă de Direcția Silvică Suceava.

Perchezițiile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice, precum și la sediul și punctele de lucru ale unor societăți comerciale cu obiect de activitate exploatare forestieră, situate pe raza satului Dragoșa, comuna Frumosu. Au fost identificate și ridicate mai multe înscrisuri relevante cauzei, precum și un laptop utilizat de contabila societății HULGAB S.R.L. în anul 2022, bunuri care pot constitui mijloace de probă în stabilirea activității infracționale.

În cadrul aceleiași acțiuni, echipele mixte au efectuat controale la punctele de lucru ale societăților S.C. HULGAB S.R.L. și S.C. LEGION S.R.L. Au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 171/2010.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale (4 acte materiale), uz de fals (4 acte materiale) și fals informatic (4 acte materiale), cu aplicarea dispozițiilor privind concursul de infracțiuni.