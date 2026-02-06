Arest preventiv în lipsă pentru un bărbat de 34 de ani acuzat de viol asupra unui minor în zona Rădăuți



Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat că un bărbat de 34 de ani, domiciliat într-o localitate rurală din apropierea municipiului Rădăuți, este cercetat pentru infracțiunea de viol asupra unui minor.

În data de 5 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorului și a emis mandat de arestare preventivă în lipsă pe o perioadă de 30 de zile.

Potrivit anchetei, în cursul lunii octombrie 2025, inculpatul ar fi oferit persoanei vătămate – o minoră – băuturi alcoolice, după care ar fi condus-o la un imobil nelocuit care îi aparține. Acolo, prin constrângere, ar fi întreținut cu aceasta raporturi sexuale orale.

Prin ordonanța procurorului din 3 noiembrie 2025 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor. Ulterior, prin referatul procurorului, s-a propus arestarea preventivă în lipsă, propunere admisă de instanță la data de 5 februarie 2026.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și a răspunderii judiciare.