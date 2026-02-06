Tânăr din Vicovu de Jos arestat preventiv după ce și-a bătut crunt bunica de 79 de ani

Intră acum și în grupul de
Un tânăr din comuna Vicovu de Jos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de violență în familie. Fapta a constat în acte de violență fizică îndreptate împotriva bunicii sale, în vârstă de 79 de ani, care a suferit leziuni ce necesită între 50 și 55 de zile de îngrijiri medicale.
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus, miercuri, 4 februarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. La data de 5 februarie 2026, la propunerea procurorului, Judecătoria Rădăuți a admis arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 de zile.
Din ancheta poliției reiese că, în noaptea de 1 februarie 2026, la ora 03:36, prin apel la SNUAU 112, un bărbatdin comuna Vicovu de Jos a sesizat Secția 4 Poliție Rurală Gălănești că nepotul său și-ar fi bătut bunica.
Polițiștii Postului de Poliție Vicovul de Jos, sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, au efectuat investigații și au administrat probatoriu. Ca urmare, față de suspect s-a dispus începerea urmăririi penale, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, măsură admisă de judecător.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale.
