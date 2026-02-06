Arsuri grave la față și gât pentru un fochist al Ambro Suceava în timpul turei de noapte



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 52 de ani, angajat ca fochist la Ambro SA Suceava, a suferit arsuri de gradul II la nivelul feței și gâtului în timpul turei de noapte, în dimineața zilei de 6 februarie 2026. Incidentul de muncă a avut loc în jurul orei 02:30, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni, printre care vătămare corporală din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Poliția a fost sesizată în jurul orei 04:05 că un bărbat s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava cu arsuri multiple la față și gât, produse în timpul serviciului la fabrica Ambro.

La fața locului s-a deplasat o patrulă din cadrul Biroului Ordine Publică, iar la UPU a fost identificat fiul persoanei vătămate, care a declarat că tatăl său se află în curs de investigații medicale și nu poate oferi declarații în acest moment.

Potrivit informațiilor furnizate de fiul angajatului, bărbatul de 52 de ani este angajat al societății SC Ambro SA din anul 2018, cu contract de muncă, ocupând postul de fochist. În seara de 5 februarie 2026, în jurul orei 22:00, acesta a intrat în tura de noapte (22:00 – 06:00). În jurul orei 02:30, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a suferit arsuri la nivelul feței și gâtului în contact cu un cazan.

Persoana vătămată a fost diagnosticată cu arsuri de gradul II în zonele respective și rămâne sub supraveghere medicală.

În cauză, polițiștii au întocmit proces-verbal de constatare pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Cercetările continuă urmând a fi stabilite exact circumstanțele producerii accidentului de muncă.