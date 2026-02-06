Deputatul Ioan Balan, în Parlament: Reformele nu ni le impune nici UE, nici altcineva, ci ni le cer românii, care s-au săturat de birocrație, de servicii proaste, de ritmul lent în care se modernizează România, de venituri care nu acoperă nevoile zilnice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut în plenul Camerei Deputaților, o declarație politică intitulată „Reformele sunt cerute și așteptate de români!”, în care a făcut o analiză a stadiului reformelor asumate de actuala coaliție de guvernare și a subliniat necesitatea accelerării acestora.

În intervenția sa, parlamentarul sucevean a amintit că actuala coaliție a pornit la drum cu un set clar și curajos de angajamente politice, înscrise în Programul de guvernare aprobat de Parlament. Printre acestea se numără reforma companiilor de stat, eliminarea evaziunii fiscale și a risipei bugetare, îmbunătățirea serviciilor publice, însănătoșirea finanțelor publice, creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene nerambursabile, reducerea inflației, precum și prioritizarea și accelerarea investițiilor publice.

Ioan Balan a precizat că unele dintre aceste măsuri au fost deja implementate și încep să producă efecte pozitive, ceea ce arată că Guvernul se află pe direcția corectă. Totodată, el a recunoscut că anumite decizii au fost nepopulare, dar necesare pentru corectarea erorilor din perioada guvernării anterioare. Parlamentarul a explicat că unele reforme așteptate de populație întârzie din cauza dificultății de a obține consens într-o coaliție formată din patru partide cu viziuni politice diferite, mai ales când este vorba despre măsuri care nu sunt populare.

„Deși unii aruncă vina către Bruxelles pentru necesitatea realizării reformelor, cred că trebuie să fim onești și să spunem că reformele sunt necesare pentru noi, pentru a avea un stat mai performant care să ofere servicii mai bune. Reformele nu ni le impune nici Uniunea Europeană, nici altcineva, ci ni le cer românii, care s-au săturat de birocrație, de servicii proaste, de ritmul lent în care se modernizează România, de venituri care nu acoperă nevoile zilnice”, a afirmat deputatul Ioan Balan.

El a subliniat că o societate prosperă nu poate exista fără un stat modernizat structural, iar o economie puternică și competitivă, capabilă să genereze profituri și salarii mari, nu se poate dezvolta dacă statul rămâne un obstacol pentru mediul de afaceri, în loc să fie un partener real. „Deși mulți fug de asumarea reformelor, pentru că ele înseamnă și măsuri nepopulare, reforma este sinonimă cu prosperitatea și cu un standard de viață ridicat”, a concluzionat deputatul PNL de Suceava.