Fostul lider AUR Suceava, Ionel Vasiliu, a demisionat din partid și va părăsi Consiliul Județean

Consilierul județean Ionel Vasiliu, fost președinte al organizației județene AUR Suceava, a confirmat joi, 5 februarie 2026, pentru News Bucovina, că și-a dat demisia din partid, motivul principal fiind dorința de a se dedica exclusiv activității antreprenoriale.

Omul de afaceri Ionel Vasiliu a fost ales consilier județean în urma alegerilor locale din 2024, pe listele AUR. În ianuarie 2025, după rezultatele slabe obținute de partid la alegerile parlamentare – un senator și trei deputați, față de ținta anunțată de doi senatori și cinci deputați –, conducerea organizației județene AUR Suceava a fost preluată de Dan Filimon, consilier personal al președintelui AUR, George Simion.

La acea dată, Ionel Vasiliu declarase pentru News Bucovina că solicitase conducerii centrale o derogare de două luni din funcția de coordonator al organizației județene, pentru a se ocupa de afacerile personale neglijate în perioada campaniei electorale. De atunci, organizația a fost condusă de Dan Filimon.

Ionel Vasiliu a precizat că demisia din partid implică și retragerea din Consiliul Județean Suceava. El a explicat că nu mai dorește să fie o persoană expusă public, intenționând să se concentreze exclusiv pe activitățile antreprenoriale.