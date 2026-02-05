Poliția Județeană Suceava, precizări în cazul sesizărilor de violență domestică în care este implicat primarul comunei Mitocu Dragomirnei



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a transmis joi, 5 februarie 2026, un comunicat oficial prin care oferă precizări privind activitățile investigative desfășurate în cazul sesizărilor de violență domestică în care este implicat un bărbat de 40 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei, primarul localității Radu Reziuc.

Având în vedere informațiile vehiculate pe rețelele de socializare, polițiștii subliniază că, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cadrele din Poliția Orașului Salcea desfășoară activități investigative și de cercetare penală pentru stabilirea circumstanțelor producerii faptelor sesizate de două femei din comuna Siminicea.

Polițiștii investighează sesizări privind infracțiuni de violență domestică, lipsire de libertate în mod ilegal și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Pe lângă măsurile procedurale penale, au fost dispuse de urgență acțiuni pentru protejarea victimelor, conform prevederilor Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Imediat după primirea sesizărilor, polițiștii au aplicat formularele de evaluare a riscului, identificând un risc iminent. Au fost emise două ordine provizorii de protecție împotriva bărbatului de 40 de ani, măsuri acceptate de cele două femei, care au refuzat însă, în scris, monitorizarea electronică a agresorului în acea etapă.

Ulterior, materialul probator a stat la baza emiterii de către instanța de judecată a două ordine de protecție pe o durată de 12 luni, cele două femei solicitând și acceptând, în această fază, procedura de monitorizare electronică a agresorului.

Polițiștii din Poliția Orașului Salcea au pus în executare cu celeritate hotărârea judecătorească: bărbatului i-a fost montată brățara de monitorizare electronică, i s-a predat kit-ul complet și a fost instruit cu privire la obligațiile impuse și consecințele nerespectării acestora. Cele două femei au primit dispozitivele specifice și au fost consiliate pentru înlăturarea riscului victimal.

În continuare, sub coordonarea Parchetului, se desfășoară activități de cercetare penală, inclusiv două percheziții domiciliare efectuate, în urma cărora au fost ridicate bunuri în vederea expertizării și obținerii de probe.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava asigură că va prezenta cu obiectivitate și în dinamică elementele de interes public, cu respectarea legislației în vigoare.