Gheorghe Șoldan anunță că a fost lansată licitația pentru Terminalul 3 la Aeroportul Suceava: investiție de 167,5 milioane de lei, capacitate de peste 2 milioane de pasageri anual

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că s-a lansat, joi, 5 februarie 2026, procedura de licitație pentru proiectarea și execuția Terminalului 3 al Aeroportului Suceava

Noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 10.800 de metri pătrați, fiind de aproape trei ori mai mare decât cele două terminale existente la un loc. Valoarea estimată a contractului de proiectare și execuție este de circa 167,5 milioane de lei, fără TVA (aproximativ 33 de milioane de euro).

Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor: 5 luni pentru etapa de proiectare și 19 luni pentru execuție. Construcția se va desfășura fără blocarea activității aeroportului, astfel încât traficul aerian și fluxul de pasageri să fie asigurate pe întreaga durată a contractului.

Odată finalizat, Terminalul 3 va permite deservirea unui trafic de peste 2.000.000 de pasageri pe an și un flux minim de 500 de pasageri pe oră. Clădirea va avea regim de înălțime P+1+2 parțial și va fi conectată de terminalele existente printr-o pasarelă pietonală acoperită, care va facilita circulația pasagerilor între zona non-Schengen și noua aerogară.

„Am lansat astăzi procedura de licitație pentru proiectarea și execuția Terminalului 3 de la Aeroportul Internațional «Ștefan cel Mare» Suceava. Este un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din județul nostru și pentru creșterea capacității de deservire a pasagerilor”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Proiectul reprezintă o investiție strategică pentru regiune, menită să susțină dezvoltarea economică, turismul și conectivitatea aeriană a Bucovinei.