Judecătoria Fălticeni a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat care a încălcat ordinul de protecție și măsurile controlului judiciar

La data de 4 februarie 2026, Judecătoria Fălticeni a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni privind înlocuirea măsurii preventive neprivative de libertate a controlului judiciar cu arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile față de un inculpat acuzat de încălcarea ordinului de protecție.

Potrivit referatului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive, prin ordonanța din 13 ianuarie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dispusese luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție. Prin această măsură, inculpatul fusese obligat să nu se apropie de victime la o distanță mai mică de 50 de metri.

Cu toate acestea, la data de 27 ianuarie 2026, în jurul orei 20:30, inculpatul a pătruns în curtea și locuința de domiciliu a victimei din comuna Slatina, încălcând astfel atât prevederile ordinului de protecție emis de Judecătoria Fălticeni, cât și obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar.

Față de inculpat a fost dispusă inițial luarea măsurii reținerii pe o perioadă de 24 de ore de către organele de cercetare penală din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Mălini.