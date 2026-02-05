Șezătoarea Vicovenilor, ediția a V-a, readuce la viață tradițiile și meșteșugurile satului bucovinean



Ediția a V-a a Șezătorii Vicovenilor a debutat marți, 3 februarie 2026, la Centrul Cultural Bucovina din Vicovu de Sus, reunind zeci de participanți pasionați de tradiții: meșteșugari, artiști, reprezentanți ai administrației locale și județene, preoți, elevi, părinți și bunici.

Primele două zile ale evenimentului, marți și miercuri, 3 și 4 februarie 2026, s-au desfășurat într-o atmosferă autentică de sărbătoare comunitară. Diversitatea activităților și atelierelor de lucru pentru copii și adulți a constituit principalul punct de atracție. Meșteșugari din Bucovina, Botoșani și din alte zone au demonstrat tehnici tradiționale: războiul de țesut, depănatul, torsul, cusutul, brodatul, realizarea draniței, încondeiatul ouălor și confecționarea opincilor, readucând în atenție tainele meșteșugurilor de odinioară.

Într-un decor recreat cu migală, inspirat dintr-o gospodărie bucovineană tradițională, au evoluat grupuri de copii, tineri și adulți din Vicovu de Sus, Vicovu de Jos și Rădăuți. Aceștia au prezentat scenete inspirate din șezătorile de altădată, cântece și dansuri populare, creând momente de mare încărcătură emoțională și culturală.

Artiștii invitați din Bucovina, Botoșani, Mehedinți și Ucraina au adus voia bună prin ritmuri și cântece specifice zonelor lor de proveniență, publicul alăturându-se spontan la joc și transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a comunității. În cadrul „Orei de cultură”, a avut loc lansarea unei cărți, în prezența doamnei Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, alături de alți invitați.

Programul continuă joi, 5 februarie 2026, cu evoluții ale ansamblurilor din Marginea, Calafindești, Negostina, Vicovu de Sus și Rădăuți, între orele 14:00 și 17:00. De la ora 17:00 la 18:00, în cadrul „Orei de cultură”, dr. Viviana Huțuleac va prezenta detalii despre expoziția de icoane „Cale către Cer” a lector univ. dr. Ana Platon, artist iconar, și expoziția „Lumea satului” a elevei Emilia Popescu. Etnologul Paul Torac va vorbi despre volumele sale cu specific huțul și despre o nouă carte în pregătire. Seara va fi animată de artiștii Alexandra Dan, Ilie Dură, Bianca Hrișcă, Diana Hrihor, Diana Sârbu, Taraful Florin Mucea și membrii Ansamblului studențesc „Arcanul” din Suceava.

Șezătoarea Vicovenilor, ajunsă la cea de-a cincea ediție, se va desfășura până vineri, 6 februarie 2026, continuând să promoveze valorile autentice ale satului bucovinean și să unească generații în jurul tradițiilor vii.