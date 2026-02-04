 „Povestea scrierii și a instrumentelor de scris” – atelier de caligrafie, ediția 2026, la Muzeul de Istorie Suceava



În perioada 23–27 februarie 2026, Muzeul Național al Bucovinei derulează proiectul de educație muzeală „Povestea scrierii și a instrumentelor de scris”, atelier de caligrafie dedicat elevilor pasionați de istorie, artă și scrierea frumoasă.

Activitățile se vor desfășura la Muzeul de Istorie Suceava, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00–13:00.

Proiect finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Ajuns la cea de-a noua ediție, programul de educație muzeală se adresează elevilor care doresc să călătorească în timp pentru a descoperi istoria scrisului și a instrumentelor de scris, să experimenteze scrierea inspirată din documente medievale, să-și îmbunătățească îndemânarea caligrafică și să petreacă vacanța într-un mod creativ, la muzeu.

În cadrul atelierului, participanții se vor familiariza cu noțiuni despre istoria și evoluția scrierii, vor experimenta scrierea pe hârtie specială, cu cerneluri speciale, utilizând instrumente tradiționale precum tocul și pana. Îndrumați de specialiștii muzeului, copiii vor crea semne grafice, vor dezvolta litere și vor realiza inițiale ornamentate, inspirate din vechile documente medievale aflate în colecțiile muzeului.

Într-o atmosferă relaxantă și creativă, muzeul propune astfel o întoarcere la scrierea caligrafică, o formă de expresie artistică ce transformă literele și cuvintele în adevărate opere de artă.

Scopul proiectului este promovarea patrimoniului cultural deținut de Muzeul Național al Bucovinei, în special a colecției de Documente istorice, precum și susținerea și încurajarea scrierii caligrafice, într-o perioadă în care tehnologia de vârf captează tot mai mult atenția tinerilor.

Înscrierea participanților se face pe baza fișelor de înscriere, în limita locurilor disponibile.

Fișele pot fi descărcate:

de pe pagina de Facebook a Muzeului de Istorie Suceava

de pe site-ul: https://muzeulbucovinei.ro/educatie-muzeala/pentru-copii/

După completare, fișele pot fi aduse la Muzeul de Istorie Suceava sau trimise, pentru cei care nu pot ajunge la muzeu, la adresa de e-mail [email protected].

Ocuparea locurilor se face în ordinea înscrierii .

La atelier se pot înscrie maximum 30 de participanți/zi .

Data limită de depunere a fișelor este 20 februarie 2026, ora 12:00 .

. La atelier se pot înscrie . este . Taxa de participare este de 10 lei/copil/zi și se achită la magazinul de prezentare al instituției, în ziua participării. Activitățile se repetă zilnic.

este de și se achită la magazinul de prezentare al instituției, în ziua participării. Activitățile se repetă zilnic. Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0230/216439, interior 116,

Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală.