Concursul național de schi „Bucuriile zăpezii”, ediția a XVI-a: elevii de la Clubul Copiilor Vatra Dornei, câștigători la mai multe categorii

Concursul național de schi pentru elevii din palatele și cluburile copiilor „Bucuriile zăpezii”, ediția a XVI-a, s-a desfășurat în perioada 1-3 februarie 2026 la Întorsura Buzăului, județul Covasna. Competiția, inclusă în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Național al Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026, a constituit etapa a II-a din cadrul proiectului național „Trofeul Gerar”.

La concurs au participat echipe de la A.C.S. București, Palatul Copiilor Baia Mare, Palatul Copiilor Brașov, Palatul Copiilor Cluj, Clubul Copiilor Întorsura Buzăului, Clubul Copiilor Sf. Gheorghe și Clubul Copiilor Vatra Dornei.

Elevii Clubului Copiilor Vatra Dornei au obținut rezultate remarcabile, dominând mai multe categorii de vârstă și probe:

Fete 7-8 ani: Tomegea Anastasia – locul I la slalom special, locul II la slalom uriaș și locul I la clasament general.

Băieți 7-8 ani: Tomegea Iustin – locul I la slalom special, locul I la slalom uriaș și locul I la clasament general.

Fete 9-10 ani: Lutaniuc Iustina – locul II la slalom special, locul III la slalom uriaș și locul III la clasament general.

Băieți 9-10 ani: Flămânzeanu Cosmin – locul I la slalom special, locul I la slalom uriaș și locul I la clasament general.

Fete 11-12 ani: Ungureanu Alesia – locul I la slalom special, locul II la slalom uriaș și locul I la clasament general; Lupescu Mădălina – locul III la slalom uriaș.

Fete 13-14 ani: Dobrincu Timeea – locul II la slalom special, locul I la slalom uriaș și locul II la clasament general.

Băieți 13-14 ani: Rîpan Nicolas – locul I la slalom special, locul I la slalom uriaș și locul I la clasament general; Frățiman Luca – locul II la slalom special, locul II la slalom uriaș și locul II la clasament general.

Concursul național a fost coordonat de directorul prof. Vasile Moroșan de la Clubul Copiilor Vatra Dornei, iar pregătirea sportivilor a fost asigurată de prof. Florin Dobrincu.