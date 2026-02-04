Primăria Suceava a aplicat amenzi de până la 10.000 de lei constructorilor care nu refac trotuarele și carosabilul după intervenții



Primăria municipiului Suceava a aplicat amenzi contravenționale constructorilor care, după finalizarea lucrărilor de intervenție, nu au readus trotuarele sau partea carosabilă la starea inițială. Decizia a fost anunțată miercuri, 4 februarie 2026, și vizează respectarea strictă a normativelor tehnice și a obligațiilor asumate prin avizele de săpătură.

Potrivit comunicatului oficial al Primăriei, situația sancțiunilor aplicate în ultimele zile include următoarele cazuri:

Trotuarul de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 – extindere conductă și branșament gaze naturale Beneficiar: S.C. IDEALCONS S&T S.R.L. Constructor: S.C. MANANU CONSTRUCT INSTAL S.R.L. Neconformitate: avizul de săpătură a expirat din decembrie 2025, iar trotuarul nu a fost refăcut. Valoare amendă: 5.000 lei Data aplicării: 29 ianuarie 2026 Strada Căprioarei – extindere rețea de alimentare cu apă Beneficiar: Municipiul Suceava Constructor: S.C. ARA ROAD S.R.L. Neconformitate: executantul nu a respectat refacerea terenului conform standardelor și normativelor tehnice în vigoare. Valoare amendă: 6.000 lei Data aplicării: 2 februarie 2026 Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale Beneficiar: S.C. DELGAZ GRID S.A. Constructor: S.C. OLTSPERA S.R.L. Neconformitate: executantul nu a respectat refacerea terenului conform standardelor și normativelor tehnice în vigoare. Valoare amendă: 10.000 lei Data aplicării: 29 ianuarie 2026

Primăria Suceava subliniază că siguranța și confortul cetățenilor reprezintă priorități absolute.

„Nu putem rămâne fără reacție atunci când cetățenii sunt obligați să circule prin noroi din cauza dezinteresului unor constructori. Toți constructorii trebuie să înțeleagă că regulile trebuie respectate. De fiecare dată când vom primi sesizări similare, vom reacționa cu promptitudine”, se arată în comunicatul instituției.