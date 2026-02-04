Autoturism răsturnat în afara părții carosabile pe raza localității Straja. O femeie încarcerată, extrasă și transportată la spital



Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, miercuri dimineața, pe raza localității Straja.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la locul intervenției au ajuns de urgență pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de un echipaj SAJ cu medic de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava.

În autoturism se afla o singură persoană – o femeie – care a rămas încarcerată în habitaclu. Victima era conștientă și cooperantă la sosirea echipajelor de intervenție.

Pompierii au efectuat operațiunea de descarcerare în condiții de siguranță, reușind extragerea persoanei în scurt timp. Aceasta a fost predată imediat echipajelor medicale și paramedicale, care i-au acordat primul ajutor și au transportat-o la o unitate spitalicească pentru investigații și îngrijiri suplimentare.