După-amiezi francofone la Suceava: Stéphane Balmino, invitat la ediția din februarie a proiectului „Le chanteur du mois”

Alianța Franceză din Suceava organizează miercuri, 4 februarie 2026, ora 18:00, o nouă ediție a activității „Le chanteur du mois / Cântărețul lunii”, în cadrul proiectului „După-amiezi francofone la Suceava”, dedicat promovării muzicii franceze contemporane și a artiștilor săi reprezentativi.

Evenimentul se va desfășura online și va fi moderat de Frédéric Castel, profesor la Universitatea din Reims (Franța) și realizator al emisiunii muzicale online „On allume les étoiles”, o voce recunoscută în promovarea universului muzical francofon.

Invitatul special al acestei ediții este Stéphane Balmino, autor-compozitor-interpret cu o carieră de aproape 30 de ani, marcată de autenticitate, poezie și sinceritate. Fin observator al cotidianului, Balmino transformă emoțiile puternice în cântece intime și universale, punând accent pe justețea mesajului mai degrabă decât pe perfecțiunea tehnică.

Format în școala muzicii franceze independente, artistul a debutat în cadrul grupului Khaban’, un cvartet care a evoluat pe scene importante precum Francofolies de La Rochelle, Alors Chante sau Mars en Chanson. Ulterior, și-a continuat parcursul solo, explorând granițele dintre folk, rock și poezie cântată.

Balmino a abordat și energia rock-ului prin proiectul BROC, materializat în albumul „Des Trucs qui Poussent”. Cariera sa a fost influențată profund de arta dramatică, prin colaborarea de lungă durată cu regizorul Emmanuel Meirieu – peste 300 de reprezentații pe scene prestigioase precum Théâtre du Rond-Point sau Bouffes du Nord, experiență care i-a rafinat interpretarea scenică și capacitatea de a da greutate fiecărui cuvânt și tăcere.

Publicul interesat este invitat să descopere universul artistic al lui Stéphane Balmino pe site-ul oficial: https://balmino.fr/.

Întâlnirea online promite un moment de calitate, dedicat sensibilității și muzicii profunde. Participarea este gratuită, pe platforma Google Meet. Link-ul de conectare: https://meet.google.com/ctb-czxa-fxv.