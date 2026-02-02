„Educația prin empatie: O săptămână dedicată nonviolenței la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



​Sub deviza „Mai curajos este cel care spune NU violenței”, elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana au marcat o săptămână intensă de activități dedicate prevenirii agresivității și promovării unui climat școlar bazat pe respect, responsabilitate și solidaritate.

​ Proiectul a pornit de la premisa că violența nu este definită doar prin forță fizică, ci și prin cuvinte care dor, gesturi de excludere sau simplă indiferență. Elevii au fost încurajați să exploreze conceptul de limite personale și să înțeleagă că o comunitate sănătoasă se construiește acolo unde fiecare voce este auzită și fiecare emoție este validată.

Programul a cuprins acțiuni diferențiate, menite să atingă sensibilitatea fiecărei categorii de vârstă:

​ La nivel primar, cei mai mici elevi au dat formă prieteniei prin creație. Sub îndrumarea învățătoarelor, aceștia au realizat „Floarea Respectului” și „Inima Prieteniei”. Un moment simbolic deosebit a fost crearea planșei „Aceste mânuțe aleg să nu lovească!”, un angajament vizual al celor mici pentru un comportament prosocial.

​ La nivel gimnazial elevii au devenit voci ale schimbării, realizând mesaje antibullying și materiale informative. Aceștia au analizat mecanismele violenței relaționale și online, învățând tehnici de comunicare asertivă și gestionare pașnică a conflictelor.

​ „Educația adevărată se face prin empatie, dialog și respect. Nonviolența începe acolo unde învățăm să ne ascultăm și să avem grijă unii de alții. Activitățile de săptămâna aceasta au fost un pas esențial spre un climat sigur, în care fiecare elev se simte văzut și acceptat.” – Prof. consilier școlar Cotlarciuc Maria Magdalena.

​ „Educația pentru nonviolență începe cu fiecare dintre noi. Ne propunem să consolidăm o cultură a respectului reciproc și a responsabilității sociale, oferindu-le elevilor instrumentele necesare pentru a alege soluții pașnice în locul agresivității. Un copil care se simte valorizat va deveni un adult care respectă.” – Prof. Bejinaru Elena.

​ Succesul acestui demers se datorează unei colaborări strânse între coordonatori: prof. consilieri școlari Bejinaru Elena și Cotlarciuc Maria Magdalena, consilier educativ Rotar Nicoleta, precum și profesorii diriginți și cadrele didactice din ciclul primar.

„Educația nonformală este puntea care ne permite să ajungem la sufletul elevilor dincolo de rigorile programelor școlare. În cadrul acestui proiect, am văzut copii care au învățat să colaboreze, să-și exprime creativ dezacordul și să construiască poduri de prietenie acolo unde existau bariere. Implicarea activă a elevilor în realizarea ”Florii Respectului” sau a mesajelor antibullying ne demonstrează că tinerii au nevoie de astfel de platforme de exprimare pentru a deveni cetățeni responsabili și empatici.”( prof. Rotar Nicoleta, consilier educativ).

Conducerea Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, prioritizează transformarea școlii într-un spațiu incluziv și sigur. Astfel, prin acest proiect, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana își reafirmă angajamentul de a forma nu doar buni elevi, ci și oameni integri, capabili să construiască o lume mai bună prin puterea cuvintelor frumoase și a gesturilor de bunătate.

„Pentru noi, siguranța elevilor nu este doar o prioritate administrativă, ci un angajament moral. Un elev care se simte protejat și respectat este un elev care poate atinge excelența academică. Susținem cu tărie aceste inițiative, deoarece ele transformă liceul nostru într-un spațiu al valorilor europene, unde dialogul înlocuiește conflictul. Felicit echipa de coordonare și cadrele didactice pentru implicare; este datoria noastră, ca dascăli și mentori, să modelăm caractere care să aleagă întotdeauna calea nonviolenței.”( prof. Ciotu Iulian, director coordonator). (Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA-LOREDANA, responsabil cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic ”Ștefan cel Mare”, Cajvana)