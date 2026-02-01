ISU Suceava: Gerul a adus 12 incendii în gospodării sucevene în doar două zile, majoritatea cauzate de coșuri de fum necurățate



Odată cu revenirea gerului puternic, numărul incendiilor la gospodăriile cetățenilor din județul Suceava a crescut semnificativ.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în perioada de sâmbătă dimineață – duminică la prânz (31 ianuarie – 1 februarie 2026), pompierii militari suceveni, sprijiniți în unele cazuri de lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, au intervenit la 12 incendii, majoritatea generate de coșuri de fum necurățate sau neprotejate termic corespunzător față de materialele combustibile.

Primele intervenții au debutat sâmbătă dimineață, în jurul orei 11:00. Primul incendiu a fost anunțat la ora 10:50, la un coș de fum al unei locuințe din localitatea Liteni (comuna Moara), fiind urmat de un incendiu cauzat de aparate electronice lăsate sub tensiune – Văleni-Stânișoara (Mălini), ora 20:00, două incendii simultane la coșuri de fum – Mihoveni (Șcheia) și Bogdănești, ora 21:00, incendii la locuințe – Ipotești (22:25) și Vicovu de Sus (22:43)

Duminică au fost înregistrate alte cinci incendii la Izvoarele Sucevei (08:16) – natură electrică, Rădăuți (08:28) – coș de fum, Breaza (09:01) – natură electrică, Frasin (10:27) – coș de fum, iar la ora 12:44, a mai fost anunțat un incendiu izbucnit la coșul de fum al unei locuințe din comuna Vadu Moldovei.

Din totalul de 12 incendii, 9 au fost provocate de coșuri de fum necurățate sau neprotejate termic, iar 3 de defecțiuni ale instalațiilor electrice.

În cazul incendiului din Izvoarele Sucevei, proprietara (femeie de 77 de ani) a suferit un atac de panică pe fondul afecțiunilor existente. Pompierii paramedici SMURD i-au acordat primul ajutor și au transportat-o la spital pentru investigații suplimentare.

ISU Suceava reamintește populației că gerul persistent din următoarele zile crește riscul de incendii la sistemele de încălzire și instalațiile electrice.