Organizația Foaie Verde din Bucovina, coordonată de Dan Acibotăriţă, a emis un comunicat de presă în care atrage atenția asupra dezechilibrului dintre nevoile unei vieți normale și sistemul actual de salarizare și impozitare din România. Potrivit documentului, clasa politică ar trebui să prioritizeze binele cetățenilor de rând, însă actualele politici favorizează multinaționalele și elitele, în detrimentul populației vulnerabile.

În comunicat se subliniază că impozitarea muncii în România depășește media europeană, ceea ce sărăcește cetățenii și îi predispune la boli, reducând calitatea și durata vieții.

„Un român sărac devine automat un român bolnav, deci cu o viață mai redusă și plină de durere, automat conduci un stat sărac care tot timpul este expus pericolelor”, se arată în comunicat.

El critică dur faptul că deși obligația clasei politice – asumată prin jurământ și vot – este de a face bine tuturor românilor, în special celor din clasa de jos, realitatea este inversă: „Actualul Prim-Ministru al României duce binele la cei bogați, la multinaționale, la cei din jurul dumnealui, clasei politice din Ucraina, Republica Moldova și ce mai rămâne se îndreaptă către popor. Culmea, într-un final tot poporul este certat și mai mult impozitat!”

Foaie Verde din Bucovina pledează pentru un echilibru real între cerințele vieții cotidiene și politicile fiscale, argumentând că niciun politician responsabil nu poate cere unui cetățean obișnuit mai mult decât poate suporta. Organizația subliniază că astfel de politici nu doar sărăcesc populația, ci slăbesc întregul stat, expunându-l riscurilor externe și interne.