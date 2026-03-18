Comisia parlamentară de control asupra SRI: Acuzele publice ale fostului deputat Cristian Rizea  împotriva ofițerilor sunt nejustificate și fac parte dintr-un atac concertat din afara instituției



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații a finalizat, marți, 17 martie 2026, analiza verificărilor privind acuzele lansate în spațiul public la adresa unor cadre militare ale SRI, în contextul unei scrisori deschise presupus formulate de ofițeri activi sau în rezervă.

Președintele Comisiei, deputatul Eugen Bejinariu (PSD), a prezentat concluziile rezultate în urma documentelor și informațiilor furnizate de conducerea SRI. Acuzațiile, caracterizate prin limbaj obscen și injurios, au fost analizate atât la nivelul instituției, cât și de către comisie, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 30/1993.

Principalele concluzii ale Comisiei sunt următoarele:

Evenimentele din spațiul public reprezintă rezultatul unui conflict între grupuri de interese externe SRI, acționând pe fondul procedurilor de nominalizare și numire a directorului instituției. SRI cunoaște aceste acțiuni și derulează verificări, considerându-le un atac concertat la adresa credibilității sale într-un moment critic pentru securitatea națională.

Documentul promovat pe un post de televiziune, aparent semnat de un grup de cadre SRI, nu prezintă elemente de veridicitate și nu este cunoscut, asumat sau semnat la nivelul ofițerilor activi ori în rezervă.

Acuzele lansate nu sunt susținute de probe și combină elemente reale (funcții, identități, fotografii publice) cu fapte ficționale, inexistente, într-un stil agresiv, injurios și degradant, menit să lezeze onoarea și reputația cadrelor vizate.

Nu au fost constatate scurgeri de informații din interiorul SRI care să susțină sau să alimenteze aceste acuzații.

Verificările interne asupra cadrelor menționate nu au evidențiat încălcări ale legii sau ale eticii profesionale; acestea au o carieră îndelungată și o reputație profesională bună.

Comisia apreciază că atacurile publice sunt nejustificate, promovate fără dubii și cu intenții malițioase, având un limbaj de o violență ieșită din comun.

Conducerea SRI a reiterat că activitatea instituției se desfășoară cu respectarea strictă a legii, cu mecanisme interne de verificare și sub controlul permanent al Comisiei parlamentare, manifestând disponibilitatea deplină pentru clarificarea oricăror aspecte.

Analiza vine în urma acuzelor prezentate de fostul deputat Cristian Rizea, care a creat un personaj fictiv, „Generalul Pufi”, care i-ar livra aceste informații din interiorul serviciilor de informații române.