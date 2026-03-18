Barometru INSCOP: 3 din 4 români consideră că traficul din România este nesigur. 55,7% dintre români vor suspendarea permisului pentru șoferii care nu plătesc amenzile în 90 de zile.

Majoritatea românilor susține măsura suspendării dreptului de a conduce pentru cei care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile, iar aproape trei sferturi cred că circulația pe drumurile publice din România este destul de nesigură sau foarte nesigură, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026.

Conform sondajului, 55,7% dintre respondenți sunt de acord cu suspendarea permisului auto în cazul neplății amenzilor în termen de 90 de zile (40,4% total de acord + 15,3% mai degrabă de acord). 30,6% se declară total împotrivă, 11,4% mai degrabă împotrivă, iar 2,4% nu au răspuns.

Totodată, 74,8% dintre români consideră că circulația pe drumurile publice este nesigură (45,4% destul de nesigură + 29,4% foarte nesigură). Doar 23,8% o apreciază ca fiind sigură sau foarte sigură.

Dintre cei care percep traficul ca fiind nesigur, 46,6% indică drept cauză principală comportamentul iresponsabil al unor șoferi, iar 32,1% pun problema pe seama infrastructurii rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate. 11,3% consideră că principala vină aparține educației rutiere precare, iar 7,5% aplicării insuficiente a legii.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a comentat: „Barometrul scoate în evidență o problemă gravă – circulația nesigură pe drumurile publice – cu efecte tragice asupra populației. Percepția dominantă indică lipsa de încredere în sistemul rutier. Există un nucleu semnificativ de susținere (55,7%) pentru măsuri coercitive, iar majoritatea asociază problema, în primul rând, cu comportamentul șoferilor. Aceste rezultate sugerează că intervențiile eficiente trebuie să combine aplicarea dură a regulilor cu investiții în infrastructură și programe serioase de educație rutieră.”

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României de 18 ani și peste, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eroarea maximă admisă este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Datele complete și graficele sunt disponibile pe site-ul INSCOP Research.