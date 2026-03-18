Teatrul „Matei Vișniec” Suceava sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret cu două spectacole create de tineri

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava se alătură, pentru al doilea an consecutiv, miilor de teatre din întreaga lume care marchează la 20 martie Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret. Joi, 19 martie 2026, instituția suceveană oferă două spectacole speciale create și interpretate de copii și adolescenți, cu intrare liberă în limita locurilor disponibile.

Evenimentele subliniază angajamentul teatrului sucevean de a sprijini nu doar publicul tânăr, ci și noile generații de creatori, promovând accesul la artă și incluziunea tuturor categoriilor sociale.

Programul special de joi, 19 martie:

Ora 18:00 – „Visul” Adaptare după „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, realizată de Școala de teatru „DreamBoutique” în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. Un ținut feeric, zâne, spiriduși, gospodine ambițioase și meșteri pricepuți care debutează cu o piesă la curtea regală. Miza e uriașă: dacă regele nu va fi mulțumit, actorii riscă închisoarea. Talentul și șarmul le vor fi suficiente tinerilor artiști? Distribuție: Christian Buză, Daria Spătaru, Darius Cucoș, Ilinca Dănilă, Ioana Rotaru, Mădălina Rebenciuc, Mara Naharneac, Maria Râșca, Ștefan Chirileasa, Teodora Cornea.

Ora 19:30 – „Nu vorbim despre asta" Producție a Trupei de teatru Pi a Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava. Adaptare după textul Alexandrei Felseghi, un spectacol semi-documentar care radiografiază cu umor și delicatețe viața unor adolescenți crescuți într-un bloc, într-o familie disfuncțională. Poveștile celor șapte performeri vorbesc despre vulnerabilitate, fragilitate și despre lipsa unui „manual de funcționare" în familie. Distribuție: Alexandru Gavrilean, Nicolae Biliuță, Tamara Ursache, Teodora Ursan, Iasmina Alessandra Bujorean, Daria Sofia Bursuc, Iustina Manolache. Regie: Cătălin Ștefan Mîndru | Asistență tehnică: Matei-Ștefan Rusu.

Intrarea este liberă pentru ambele spectacole, în limita locurilor disponibile. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” invită părinții, educatorii, bunicii și toți sucevenii să vină alături de copii și adolescenți pentru a sărbători împreună puterea transformatoare a teatrului.

„Cel mai prețios segment de public – copiii și tinerii – are dreptul la accesul real la artă. Noi nu doar spunem asta, ci facem posibil”, transmit organizatorii.