Două persoane decedate în condiții suspecte într-o casă din comuna Drăgușeni

Poliția a fost sesizată marți, 17 martie 2026, în jurul orei 18:32, prin 112, cu privire la decesul a două persoane într-un imobil din satul Drăgușeni.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei, care au confirmat sesizarea și au asigurat scena până la sosirea echipei operative conduse de procuror. Ulterior, o echipă complexă formată din Serviciul Investigații Criminale, Serviciul Criminalistic și un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a efectuat cercetări la fața locului.

Cei doi bărbați, în vârstă de 73 și respectiv 76 de ani, din comuna Drăgușeni, erau prieteni și cunoscuți ca fiind consumatori cronici de alcool. Locuința aparținea bărbatului de 76 de ani și se afla într-o stare avansată de degradare, fiind insalubră.

Cu ocazia examinării cadavrelor, s-a constatat că bărbatul de 73 de ani prezenta traumatisme severe la nivelul capului, în timp ce cel de 76 de ani nu avea leziuni vizibile. Ipoteza preliminară a anchetatorilor indică faptul că bărbatul de 76 de ani (cu o constituție robustă) ar fi exercitat agresiuni fizice asupra celui de 73 de ani (cu biotip astenic), agresiuni care ar fi condus la decesul acestuia din urmă. Decesul bărbatului de 76 de ani este presupus a fi survenit pe fondul etilismului cronic, al stării precare de sănătate, al afecțiunilor cardiace și al efortului fizic depus în timpul agresiunii.

Cadavrele au fost ridicate și transportate la morga Spitalului Municipal Fălticeni, unde autopsia medico-legală va fi efectuată în dimineața zilei de 18 martie 2026.

Cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.