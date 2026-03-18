Un autoturism a ars complet la Sadova, în timpul unei probe rutiere. Mașina fusese predată unui service auto pentru reparații



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un autoturism a fost distrus în totalitate de un incendiu violent, marți, 17 martie 2026, în jurul orei 10:45, pe DN17A, pe raza comunei Sadova.

Polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au fost sesizați la ora 10:57 de un bărbat de 34 de ani din comuna Moldovița, angajat al unui service auto din Sadova, care a anunțat că mașina pe care o conducea a luat foc în timpul unei probe rutiere. La fața locului s-a deplasat rapid un echipaj de pompieri din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, care a reușit să stingă flăcările, însă autoturismul marca Volkswagen Polo a ars în proporție de 100%.

Mașina aparținea unei femei de 61 de ani din comuna Fundu Moldovei și fusese predată service-ului pentru reparații. Angajatul de 34 de ani a reușit să se autoevacueze la timp și să salveze din habitaclu certificatul de înmatriculare și polița de asigurare.

Din cercetările efectuate de polițiști și din constatările pompierilor a rezultat că incendiul a fost provocat de efectul termic al unui conductor electric defect sau neizolat corespunzător. Atât conducătorul auto, cât și proprietara autoturismului au declarat că nu au suspiciuni cu privire la alte cauze și sunt de acord cu concluziile specialiștilor ISU. Proprietara nu a putut estima valoarea prejudiciului suferit.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă.