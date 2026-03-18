O femeie de 77 de ani a suferit o fractură după ce i s-a prins piciorul în scara rulantă de la un centru comercial  din Suceava

O femeie în vârstă de 77 de ani din municipiul Suceava a suferit o fractură la piciorul drept, marți, 17 martie 2026, după ce priciorul i s-a prins între banda rulantă și platforma fixă a scării rulante din centrul comercial „Bucovina”, din Suceava.

Potrivit informațiilor preliminare din ancheta polițiștilor, incidentul s-a produs în jurul orei 11:45-12:00, când femeia se deplasa de la etajul II către etajul III al clădirii. În momentul în care a încercat să pășească pe platforma fixă de la capătul scărilor rulante, nu a reușit să ridice la timp piciorul drept de pe banda rulantă, acesta fiind prins între mecanismul mobil și platforma fixă.

Femeia a fost transportată cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde a fost diagnosticată cu fractură de gambă la piciorul drept. Ea a rămas internată, fiind necesară o intervenție chirurgicală.

Un echipaj din cadrul Biroului Ordine Publică – Compartimentul Proximitate al Poliției Municipiului Suceava s-a deplasat imediat la fața locului și a efectuat verificări. În urma anchetei preliminare, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.