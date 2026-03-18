Bărbat din Neamț, reținut în arest pentru că a hărțuit sexual online o femeie din Gura Humorului

Un bărbat din județul Neamț a fost reținut pentru 24 de ore după ce a hărțuit în mod repetat, timp de o lună, o femeie din județul Suceava prin intermediul rețelelor de socializare și al aplicației WhatsApp, trimițându-i imagini cu caracter intim și propuneri de natură sexuală.

Poliția orașului Gura Humorului a fost sesizată la data de 18 februarie 2026 prin plângerea prealabilă a unei femei din zonă, care a reclamat că este hărțuită insistent de o persoană necunoscută. În urma investigațiilor, polițiștii au identificat suspectul – un bărbat din satul Izvoare, comuna Bahna, județul Neamț.

Prin ordonanță din 12 martie 2026, confirmată de procuror, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de acesta pentru săvârșirea infracțiunii de „hărțuire”. Conform probelor administrate, suspectul a contactat-o în mod repetat începând cu 17 februarie 2026 pe Facebook și WhatsApp, i-a trimis imagini intime, a efectuat apeluri video și i-a făcut propuneri explicite de natură sexuală. Chiar și după ce femeia i-a blocat numerele de telefon, acesta a continuat să o contacteze prin alte mijloace.

La data de 16 martie 2026 s-a solicitat și obținut mandat de percheziție domiciliară. Mandatul a fost pus în executare miercuri, 17 martie 2026, la locuința suspectului din comuna Bahna, Neamț. Cu ocazia percheziției au fost descoperite și ridicate bunuri care constituie mijloace de probă în cauză.

Având în vedere circumstanțele faptei, în aceeași zi, 17 martie 2026, polițiștii au dispus măsura reținerii suspectului pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și probarea întregii activități infracționale.