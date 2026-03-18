Pe străzile Sucevei, sălile de pariuri și locurile unde se joacă pe bani apar tot mai des. O hartă recentă arată cât de răspândit este acest sector la nivel național.

Dacă traversezi zilnic Bulevardul Ana Ipătescu, treci prin Piața Mare sau mergi spre Gară, observi cu ușurință câteva case de pariuri sau săli de joc la distanță de câteva sute de metri una de alta. Situația nu este specifică doar Sucevei, ci face parte dintr-un fenomen întâlnit în toată țara. O analiză recentă a cartografiat pentru prima dată acest sector folosind coordonate GPS, arătând că România are una dintre cele mai mari prezențe fizice de acest tip din Europa Centrală și de Est.

Publicat în martie 2026 de platforma online-casinos.com și realizat de Alina Pipan, a inclus distribuția operatorilor de jocuri de noroc – cazinouri, săli de joc și agenții de pariuri – din cele mai mari zece orașe ale țării. Metodologia a folosit date GPS extrase din listări comerciale active de pe Google Maps, filtrate și validate pentru a elimina dublurile și locațiile închise. Rezultatele oferă o imagine detaliată despre modul în care această industrie s-a integrat în peisajul urban românesc. Ca reședință a județului cel mai populat din Moldova, se încadrează în tiparele identificate la nivel național.

Iașul, considerat centrul regional al jocurilor de noroc din Moldova, se află la 150 de kilometri de Suceava.

Conform analizei, Iașul ocupă locul al doilea în țară după numărul de săli de joc, depășind orașe precum Cluj-napoca sau Timișoara. Municipiul are aproximativ 91 de unități active, cu o densitate de o locație la aproximativ 3.000 de locuitori – mai mare decât în București, unde raportul este de una la 4.300 de locuitori.

În Iași, distribuția geografică urmează un model observat și în alte orașe mari – zona Podu Roș – Șoseaua Nicolina concentrează aproximativ 30 de locații, centrul orașului are aproximativ 19, iar cartierul Tătărași – 18. Operatorii au ales intersecții cu trafic pietonal ridicat, apropierea de piețe și zonele rezidențiale dense. Analiza subliniază că Iașul reunește atât profilul unui centru universitar cu mulți tineri, cât și cartiere muncitorești cu venituri reduse – o combinație care explică densitatea ridicată a acestor unități.

Pentru Suceava, aceste date au relevanță directă

Municipiul are aproximativ 100.000 de locuitori, iar județul – peste 600.000. Suceava se încadrează în categoria orașelor de dimensiuni medii, cu funcții administrative, comerciale și turistice. Față de Iași, Piatra Neamț sau Bacău, Suceava are un centru urban relativ organizat și o tradiție civică mai vizibilă în ceea ce privește spațiul public. Cu toate acestea, arterele principale – Bulevardul Sofia Vicoveanca, zona Curții Domnești, Calea Unirii sau zona Pieței Mari – sunt zone cu trafic intens, adesea preferate de operatorii de jocuri de noroc.

Studiul identifică o logică recurentă: agențiile de pariuri apar frecvent în jurul nodurilor de transport, piețelor agroalimentare și pe străzile principale care leagă cartierele de centru. Gara Suceava, Autogara și zonele comerciale din jurul Pieței Mari se încadrează în acest profil. Numărul exact de locații active din Suceava și din alte orașe ale județului – Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei – poate fi verificat pe harta interactivă realizată de autorii studiului.

La nivel național, analiza distribuției jocurilor de noroc în primele zece orașe din România evidențiază câteva tendințe.

Primele trei zone că număr de locații se află în București – Calea 13 Septembrie – Rahova – Alexandria (aproximativ 70 de unități), axa Colentina – Mihai Bravu – Obor (aproximativ 50) și Bulevardul Iuliu Maniu (aproximativ 42). Împreună, aceste trei zone concentrează mai multe locații decât totalul din Iași și Cluj Napoca combinat.

Craiova are cea mai mare densitate dintre marile orașe: 86 de unități la aproximativ 235.000 de locuitori, adică o locație la 2.700 de persoane. Brașovul și Constanța au câte 75 de unități fiecare, iar Ploieștiul – denumit în analiză „orașul păcănelelor” – are 48 de unități la 180.000 de locuitori, adică una la 3.700 de persoane.

Studiul evidențiază două modele opuse – București, unde sălile de joc sunt prezente atât în zonele sociale vulnerabile, cât și în centrele turistice, și Oradea, care a ales să limiteze această activitate. Încă din 2017, administrația locală din Oradea a interzis prin hotărâre de consiliu local funcționarea acestor unități în centrul istoric, pentru a proteja patrimoniul și experiența turistică. Modelul a fost preluat ulterior și de Reșița și poate fi aplicat de orice administrație locală care dispune de voință politică și instrumente urbanistice adecvate.

Autorii studiului au pus la dispoziție o hartă interactivă a României.

Accesibilă gratuit online, hartă interactivă a României, care permite explorarea distribuției geografice a operatorilor de jocuri de noroc la nivel de județ, oraș sau stradă. Instrumentul funcționează similar cu Google Maps – utilizatorii pot naviga, mări sau micșora harta și vedea exact câte și unde sunt amplasate casele de pariuri, sălile de joc sau cazinourile dintr-o anumită zonă.

Pentru locuitorii județului Suceava, harta oferă o verificare directă a situației din municipiu și din celelalte orașe. Este utilă și pentru părinți care vor să știe ce activități comerciale există în apropierea școlilor, dar și pentru administrația locală sau jurnaliștii interesați de evoluția sectorului. Datele provin din listări comerciale verificate și reflectă situația din anul 2025.

Concluzie: un fenomen urban care merită mai multă atenție publică

Industria jocurilor de noroc este reglementată la nivel național de ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) și funcționează pe baza unor licențe și autorizații stricte. Cu toate acestea, dezbaterea publică despre impactul social și urban al proliferării unităților fizice este aproape inexistentă la Suceava, deși fenomenul este vizibil pe orice arteră comercială importantă.

Experiența Oradei arată că autoritățile locale au posibilitatea de a interveni. Planuri urbanistice zonale, regulamentele locale și hotărârile de consiliu pot stabili distanțe minime față de școli, spitale sau instituții de cultură ori pot interzice amplasarea în zone protejate. Dacă administrația Sucevei va decide să deschidă o astfel de discuție, datele necesare există deja și sunt accesibile publicului prin harta interactivă menționată.

Surse: online-casinos.com/romania; harta interactivă disponibilă la online-casinos.com/romania/chm/; date demografice INS, Recensământul 2021.