Vasile Rîmbu renunță la licitațiile pentru parcări de domiciliu: Procedurile de atribuire se opresc  la 31 martie și vor continua după modificarea regulamentului

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat mercuri, 18 martie 2026, printr-un mesaj video că procedurile de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu vor continua conform regulamentului actual doar până la data de 31 martie, după care nu vor mai fi demarate noi proceduri până la aprobarea noii versiuni a regulamentului.

Primarul a spus că în urma discuțiilor avute cu consilierii locali, componenți ai actualei coaliții de guvernare locală s-a stabilit că toate procedurile de licitație deja inițiate vor continua și se vor finaliza în baza regulamentului în vigoare.

El a arătat că 31 martie 2026 reprezintă ultima zi în care se va mai organiza o procedură de atribuire conform regulamentului actual.

După această dată, nu se va mai demara nicio altă procedură până la modificarea și aprobarea noului regulament.

În cazul în care, după modificările aduse regulamentului, vor apărea diferențe de tarif, sumele achitate în plus de către suceveni vor fi compensate cu costul abonamentului pentru anul următor, pentru locul deja adjudecat în 2026.

Primarul a precizat că modalitatea de repartiție rămâne adjudecarea directă, exclusiv online, la tarifele prevăzute în regulament. În situația în care pentru același loc există mai multe solicitări, atribuirea se face prin licitație online.

„Departamentele de specialitate din aparatul primarului lucrează deja la noua propunere de regulament, propunere care va fi prezentată Consiliului Local. După parcurgerea termenului de consultare publică, ne dorim să îl punem în aplicare într-un timp cât mai scurt”, a mai spus Vasile Rîmbu.