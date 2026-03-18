18 Martie – Ziua Mondială a Reciclării: Garda de Mediu Suceava îndeamnă sucevenii să transforme deșeurile în resurse prețioase

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava marchează astăzi, 18 martie 2026, Ziua Mondială a Reciclării, o inițiativă internațională lansată în 2018 care subliniază importanța transformării deșeurilor în materii prime secundare și promovarea economiei circulare.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție, reciclarea nu reprezintă doar un act de colectare selectivă, ci un veritabil gest de respect față de resursele finite ale planetei, reducerea poluării și asigurarea unui viitor mai curat pentru generațiile viitoare. Prin reciclare se reduc cantitățile de deșeuri ajunse la depozite, se economisesc resurse naturale și energie, se protejează ecosistemele și se contribuie la un mediu mai sănătos.

„Reciclarea este pilonul central al economiei circulare. Resursele planetei sunt finite, iar «deșeul» trebuie privit ca o materie primă secundară valoroasă”, subliniază reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava.

Instituția reamintește cetățenilor că procesul responsabil începe chiar de acasă, prin:

colectarea separată a deșeurilor și respectarea culorilor containerelor (plastic/metal, hârtie/carton, sticlă);

reducerea consumului și evitarea produselor de unică folosință.

Garda Națională de Mediu Suceava își reafirmă astăzi rolul nu doar ca instituție de control și sancționare, ci și ca partener activ în monitorizarea fluxurilor de deșeuri, oferind sprijin atât unităților administrativ-teritoriale (primăriilor) pentru implementarea și eficientizarea sistemelor de management al deșeurilor, cât și operatorilor economici pentru respectarea normelor de colectare și valorificare.

„Reciclarea nu este doar o obligație legală, ci un gest de respect față de mediul în care trăim!”, transmit reprezentanții Comisariatului Județean Suceava.