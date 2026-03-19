Bărbat rănit grav după ce a căzut din TAF în pădure la Voroneț



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de aproximativ 44 de ani a suferit politraumatisme grave, joi dimineața, după ce a căzut dintr-un TAF (tractor articulat forestier) în zona de pădure din Voroneț.



Purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat că un echipaj de tip B2, cu asistent medical, a fost trimis imediat la locul incidentului și a preluat pacientul, care era conștient.

Acesta prezenta: traumatism cranio-cerebral cu otoragie, traumatism toracic cu suspiciune de pneumotorax și traumatism abdominal.

În sprijin a fost mobilizat suplimentar un echipaj de tip C (cu medic) din municipiul Suceava. Cele două echipaje urmau să se întâlnească pe traseu, moment în care pacientul urma să fie preluat de echipajul avansat medical, reevaluat și stabilizat dacă era necesar, apoi transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava.