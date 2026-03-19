Festivalul–Concurs Național „Buna Vestire” revine la Fundu Moldovei cu cea de a XXXIV-a ediție a uneia dintre cele mai prestigioase manifestări de muzică corală religioasă din România

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria comunei Fundu Moldovei, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociația de Cultură „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei organizează, duminică, 22 martie 2026, cea de-a XXXIV-a ediție a Festivalului–Concurs Național de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă „Buna Vestire”.

Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură din comuna Fundu Moldovei, începând cu ora 11:00, și va reuni formații corale și grupuri de muzică psaltică din întreaga țară, confirmând încă o dată statutul de reper cultural și spiritual al manifestării în peisajul muzical românesc.

Festivalul-concurs este structurat pe șase secțiuni competitive:

coruri de copii (10–14 ani)

licee cu profil muzical și teologic (coruri mixte sau pe voci egale)

licee cu alt profil (coruri mixte sau pe voci egale)

coruri ale așezămintelor culturale (peste 18 ani, coruri mixte sau pe voci egale)

coruri parohiale (coruri mixte sau pe voci egale)

formații/grupuri de muzică psaltică

Repertoriul obligatoriu include lucrări religioase ortodoxe din creația românească, precum și piese corale cu tematică patriotică, iar pentru secțiunea de muzică psaltică vor fi interpretate lucrări reprezentative din repertoriul psaltic autohton.

La ediția din 2025, Trofeul Festivalului a fost câștigat de Grupul psaltic al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, dirijat de Bodea Rafail, demonstrând nivelul artistic excepțional atins de concurenți.

Înscrierile s-au încheiat pe 11 martie 2026, prin transmiterea electronică a fișelor și a partiturilor.

Prin organizarea acestui festival, instituțiile partenere își propun să promoveze și să conserve tradiția muzicii psaltice și corale religioase, să ofere tinerilor talente o platformă de afirmare și să consolideze legătura dintre artă, credință și comunitate.