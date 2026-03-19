Deputatul sucevean Lucian Pușcașu îi cere premierului Ilie Bolojan reducerea TVA la energie și carburanți la 5%

Deputatul de Suceava Lucian Florin Pușcașu (AUR) a adresat o interpelare oficială prim-ministrului Ilie Bolojan prin care solicită reducerea cotei TVA la energie electrică, gaze naturale și carburanți de la 19% la 5%, măsură pe care o consideră esențială pentru diminuarea costului vieții și protejarea puterii de cumpărare a românilor.

În documentul transmis deputatul sucevean subliniază că, în contextul creșterii continue a prețului țițeiului pe plan internațional și a dependenței tot mai mari de importuri scumpe, statul trebuie să intervină rapid prin măsuri concrete de reducere a poverii fiscale asupra populației și economiei.

„În mod real, costul produsului (petrol + rafinare) reprezintă aproximativ 31%, restul de 69% fiind taxe, impozite și costuri de distribuție”, precizează Pușcașu, arătând că jumătate din prețul final al energiei este format din taxe și impozite (tarife de rețea, accize, contribuția pentru cogenerare, certificate verzi și TVA).

Deputatul amintește că facturile la gaze au fost cu până la 30% mai mari în ianuarie 2026 față de aceeași perioadă a anului anterior, iar consumul a fost acoperit în special din importuri cu prețuri cu până la 40% mai mari, unele luni înregistrând creșteri de aproape 500% față de media anterioară. El critică faptul că Guvernul a amânat liberalizarea prețului la gaze programată pentru 1 aprilie 2026, considerând că Executivul „testează într-un mod cinic gradul de rezistență al românilor la scumpiri”.

Pușcașu reamintește că, în interpelări anterioare, a propus mai multe soluții, dintre care una (amânarea liberalizării) a fost aplicată, și solicită acum aplicarea și a celorlalte, începând cu reducerea TVA la 5% pentru energie și carburanți.

„Mediul economic este deja afectat prin creșterea datoriei publice la peste 1.000 de miliarde de lei, deficitul bugetar este de aproape 8%, deficitul comercial a atins un maxim istoric. Supraimpozitarea companiilor, lipsa creditării, scăderea gradului de ocupare a forței de muncă – toate acestea au dus la creșterea costului vieții și degradarea nivelului de trai al românilor”, arată deputatul AUR.

La finalul interpelării, Lucian Florin Pușcașu adresează întrebarea directă: „La ce dată veți stabili o impozitare de 5% pentru TVA la energie și carburanți?”