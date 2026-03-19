Șapte elevi suceveni se califică la etapa națională a Olimpiadei de Biologie după etapa județeană de la Colegiul „Petru Rareș” Suceava

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie s-a desfășurat la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, reunind 120 de elevi de clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din întregul județ.

După evaluarea riguroasă a lucrărilor, trei elevi au obținut calificarea directă prin cel mai mare punctaj la nivelul fiecărei clase și premiul I la etapa județeană. În urma centralizării rezultatelor la nivel național, alți patru elevi s-au calificat conform regulamentului olimpiadelor, astfel încât șapte elevi suceveni vor reprezenta județul Suceava la etapa națională, care se va desfășura la Drobeta-Turnu Severin, în perioada 20-24 aprilie 2026.

Lotul calificat este următorul:

Galeș I.G. Alexia-Ioana – clasa a IX-a, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (prof. Băeșu Aspazia) Giuraniuc D. Maria – clasa a IX-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (prof. Drumea Mariana) Bruja R. Maria – clasa a X-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc (prof. Zancu Daniela) Condurache L. Artur Tudor – clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (prof. Drumea Mariana) Ungurean D. Rebeca-Lidia – clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. Scutaru Gabriela) Mitrofan I. Alexia – clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. Scutaru Gabriela) Țirigan B.F. Sonia-Elena – clasa a XI-a, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (prof. Chitul Ramona)

Lotul va fi însoțit de prof. Drumea Mariana de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

Etapa județeană a fost coordonată de inspectorul școlar pentru biologie, prof. Carmen-Cristina Sima, sub supravegherea inspectorului școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton.