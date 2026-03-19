IGPR clarifică: Poliția utilizează deja sistemul e-SIGUR pentru amenzi automate din 2025. Extinderea cu alte camere video necesită etape legale suplimentare

Inspectoratul General al Poliției Române a emis un comunicat oficial prin care combate informațiile apărute în spațiul public conform cărora Poliția Română nu ar putea utiliza imaginile surprinse de camerele video amplasate pe drumurile publice pentru constatarea și sancționarea abaterilor la regimul circulației.

Potrivit IGPR, Poliția Română utilizează deja, în mod concret, mijloace tehnice și sisteme de monitorizare a traficului rutier pentru constatarea și sancționarea abaterilor. Sistemul e-SIGUR este operațional din data de 1 ianuarie 2025, iar în cadrul acestuia a fost aplicată deja prima sancțiune contravențională.

Instituția face o distincție clară între funcționarea actuală a sistemului e-SIGUR, aflat deja în exploatare, și procesul de extindere a acestuia prin integrarea altor sisteme de monitorizare operate de administratorii drumurilor publice. Cele două componente nu trebuie confundate, precizează IGPR.

„Afirmațiile potrivit cărora acest mecanism ar fi «blocat» ori nefuncțional sunt inexacte și prezintă într-o manieră simplificată o materie care implică cerințe clare de compatibilitate, interconectare, securitate, validare a datelor și integrare în fluxurile operaționale ale Poliției Române”, se arată în comunicat.

IGPR subliniază că simpla existență a unor camere video instalate de diverși administratori de drum nu înseamnă automat că imaginile furnizate de acestea pot fi folosite imediat într-un sistem național unitar de constatare și sancționare. Pentru utilizarea legală, eficientă și sigură a datelor, este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de cadrul normativ și tehnic aplicabil.

Poliția Română acționează constant în ambele direcții: atât prin utilizarea operațională a sistemelor aflate deja în funcțiune, cât și prin extinderea graduală a capacităților de monitorizare și constatare automată a abaterilor, cu obiectivul clar de a crește siguranța rutieră, de a reduce comportamentele periculoase în trafic și de a diminua numărul accidentelor rutiere și al victimelor.

Inspectoratul General al Poliției Române își reafirmă angajamentul ferm de a utiliza și dezvolta toate instrumentele legale și tehnice necesare pentru protejarea cetățenilor în trafic, cu respectarea strictă a cadrului legal.