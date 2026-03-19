Șapte elevi suceveni s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus”

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Lingvistică „Solomon Marcus” s-a încheiat cu rezultate bune pentru județul Suceava. Șapte elevi au obținut calificarea la etapa națională, care se va desfășura la Sinaia, în perioada 20-22 martie 2026.

Olimpiada națională de lingvistică „Solomon Marcus” are ca obiective descoperirea și înțelegerea de către elevi a tiparelor lingvistice din limbi naturale, precum și dezvoltarea interesului pentru domeniul lingvisticii. Competiția se bazează pe rezolvarea unor probleme autosuficiente, în care sunt prezentate date lingvistice dintr-o limbă, pe baza cărora elevii identifică fenomene lingvistice relevante, formulează reguli gramaticale de bază și produc structuri sau enunțuri noi, valorificând competențe lingvistice, culturale și de comunicare. Problemele propuse pot fi conectate și cu alte arii ale lingvisticii moderne, precum lingvistica de tip computațional, procesarea limbajului natural, tipologia lingvistică, sociolingvistica și modelarea lingvistică.

Competiția a reunit un număr total de 162 de elevi din clasele a V-a până la a XII-a, împărțiți pe cele patru secțiuni: Exercițiu 1 (V-VI), Exercițiu 2 (VII-VIII), Performanță 1 (IX-X) și Performanță 2 (XI-XII).

Lotul calificat al județului Suceava este următorul:

Ciobanu M. Ștefan-Mihai – clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. Bocăneț Carmen) Moisiuc G. Matei – clasa a VI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. Bocăneț Carmen) Tusan R. Alexandru – clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului (prof. Popa Loredana) Harasim O. Vlad – clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava (prof. Năstase Ana Paula și Moraru Liliana Cristina) Domunco C. Mateo-Emanuel – clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. Iencean Dănuț-Mihai) Hudema A. Luca-Ioan – clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. Murariu Iulia) Agheniţei I. Sebastian-Ioan – clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava (prof. Jelea Monica)

Marți, 17 martie 2026, a avut loc la Inspectoratul Școlar Județean Suceava instruirea lotului elevilor suceveni participanți la etapa națională a Olimpiadei naționale de lingvistică „Solomon Marcus”, clasele a V-a – a XII-a. Lotul județean va fi însoțit de prof. Iencean Dănuț-Mihai de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava.

Etapa județeană a fost coordonată de inspectorii școlari pentru limba și literatura română, prof. Ilie-Cristian Gorcea și prof. Gabriela Cazac, sub conducerea inspectorului școlar general, prof. Nicolae Ciprian Anton.